İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümeti

İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümetlerinden biri kurulurken, Filistinliler artan tehlikeden endişeleniyor.

İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümetlerinden biri kurulurken, Filistinliler artan tehlikeden endişeleniyor. 1 Kasım’daki seçimlerden zaferle çıkan Likud Partisi Lideri Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hükümetini kurduğunu duyurdu. Likud lideri, kabine listesini henüz açıklamazken, hükümet için mecliste yapılacak güvenoyu oturumunun 2 Ocak’ta düzenleneceği bildirildi. İsrailli radikal sağcılar, işgal altındaki Batı Şeria’nın kontrolü için bastırıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 13 Kasım’da Netanyahu’yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Radikal sağcı kabine, Filistinliler için de endişe oluşturuyor. İsrailli siyasi analist Yossi Alper, Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden Guardian’a açıklamasında, Netanyahu’nun kabinesindeki radikal sağcı partileri dizginlememesi durumunda “felaketin eli kulağında olduğunu” söyledi.

Daha tehlikeli bir dönem başlayabilir

Öte yandan Filistinlilere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Yahudi Gücü partisinin lideri Itamar Ben-Gvir’e yeni koalisyon hükümetinde işgal altındaki topraklarla ilgili bakanlıkların verilmesi de tepki toplamıştı. İsrail’de yasaklanan Kahanecilik akımından gelen Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olacağı açıklanmıştı. Gelecek Partisi’nden kimliğini paylaşmayan siyasetçiler, Ben-Gvir’e verilen yetkilerin hem ülke hem de Filistinliler için büyük bir tehlike oluşturacağına dikkat çekti. BK’nin kamu yayımcısı BBC’nin analizindeyse Ben-Gvir’in kontrolündeki güvenlik güçlerinin, işgal altındaki bölgelerde “daha tehlikeli bir dönemin başlamasına neden olabileceği” belirtildi. BBC’ye konuşan bir Filistinli aktivist, “İsrail askerleri bizi korumak için hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Haber Merkezi

