"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail’deki protestolar 33 haftadır devam ediyor

20 Ağustos 2023, Pazar 07:59
İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 33. haftada sürdü.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 33'üncü haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösteriye 101 bin kişi katıldı.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak "demokrasi" sloganları attı.

Kaplan Caddesi'nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, "Sen arkada otur" yazılı pankartı taşıdı.

Ülkede yakın zamanda otobüse binen genç bir kızın kıyafeti nedeniyle şoförün "Sen arkada otur." şeklinde sözlü uyarısına maruz kalması, tartışma konusu olmuştu.

Onlarca protestocu da Tel Aviv'in ana arteri Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı. Yol kısa süreliğine kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

Batı Kudüs'te de protestocular İsrail Cumhurbaşkanı'nın konutunun önünde toplandı.

Muhalefet lideri: "Bu hükümet düşecek ve seçimler olacak"

Muhalefet lideri Yair Lapid de protestolara ülkenin kuzeyindeki Krayot bölgesinde katıldı.

Eski Başbakan ve Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi lideri Lapid, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir birlik hükümeti kurmaya gitmeyeceğini belirtti.

Lapid, "Bu hükümet iş yapamıyor ve evine dönmesi gerekiyor. Bu, bizim planımız. Gerçekleşmeyecek mucizelere inanmıyoruz. Ahlaki omurgamızı kıracak hileli bir birlik hükümetine gitmeyeceğiz. Bu hükümet düşecek ve seçime gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan; aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde meclisten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Safer tankerini kaldırılmak için 22 milyon dolara ihtiyaç var'

    İsrail’deki protestolar 33 haftadır devam ediyor

    Emekliler insanca yaşamak istiyor

    Endişe verici sonuç: İstanbul’da 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’

    Rusya'nın asker kaybı daha yüksek

    Fahiş işyeri kiraları esnafın belini büküyor

    Nereden nereye?

    İtibardan tasarruf olmaz, eğitimden olur

    Ambalajlı ürünlere gramaj standardı getirilmeli

    Galatasaray, Trabzonspor'u 2 golle yendi

    Gabar petrolü için bağımsız uzman raporu lazım

    Her yeri Yassıada yapmak istiyorlar

    Maaşlarda ikinci teklif de yetersiz

    Motorine önce indirim, sonra yine zam

    Şeker fiyatı 9 kez zamlandı

    Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

    Geçim derdi boşanmaları 2,5 kat artırdı

    Yapay zeka, yapay zekaya karşı! - Yeni dolandırıcılık yollarına dikkat!

    Kanada çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    “İçinizde hafız var mı?”
    Ahmet BATTAL

    Çelişkiler ülkesinin demokrasisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski Said’den eskimez mesajlar
    Genel

    Rusya'nın asker kaybı daha yüksek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nereden nereye?
    Orhan Ali YILMAZ

    Öz vatanında parya...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat’tan 17 Ağustos’a
    Risale-i Nur'dan

    Bir mahkeme-i kübra var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.