İsrail’den 456 Filistinliye gözaltı

İsrail güçlerinin Ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistinli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı ortak raporda, İsrail güçlerinin sistematik gözaltı operasyonlarının işgal altındaki Filistin toplumunun bütün kesimlerine uzandığı vurgulandı. Raporda, 2021’in ilk ayında 8’i kadın, 93’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 456 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı, ayrıca İsrail mahkemelerince 30’u yeni olmak üzere 105 Filistinli hakkında idarî tutukluluk kararı verildiği ifade edildi. İsrail cezaevlerinde 140’ı çocuk, 37’si kadın toplam 4 bin 400 Filistinli tutuklu bulunduğu belirtilen raporda, bunlardan 450’sinin idarî tutukluluk yöntemiyle alıkonulduğu aktarıldı.
AA