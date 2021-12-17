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İsrail’den dini ayrımcılık

17 Aralık 2021, Cuma 21:55
İsrail’in yabancılara getirdiği seyahat yasağı uygulamasına rağmen Yahudi turist grubu için izin çıkarılmasına, Hıristiyan cemaatten Noel sezonundaki kısıtlamalar sebebiyle “dinî ayrımcılık” suçlaması yöneltildi.

Kutsal Topraklardaki Batı Kiliseleri Sözcüsü Vadi Ebunassar, İsrail yönetiminin Noel döneminde Hıristiyan hacılara yönelik seyahat kısıtlamalarına sosyal medyada yayımladığı açıklamayla tepki gösterdi. Ebunassar, açıklamasında, “Irkçı ayrımcılık hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail makamlarını, ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere dinler arasında ayrımcılık yapmadan eşit şekilde davranmaya dâvet ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Ebunassar, Hıristiyan hacılara izin verilmezken, İsrail’i ziyaret etmek isteyen yabancı bir Yahudi grubuna seyahat izni tanındığına dikkati çekti.  Hıristiyan cemaatinin bu tepkisi, İsrail’in yabancıların ülkeye girişinin Noel dönemini de kapsayacak şekilde 29 Aralık’a kadar uzatılması kararının ardından geldi.  

Suçlamaları reddetti      

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail’e giriş izinleri konusunda dinî ayrımcılık suçlamasını” reddettiğini ve kınadığını ifade etti. Ayrımcı uygulama yapıldığı yönündeki  suçlamaların “hatalı ve tehlikeli” olduğu savunulan açıklamada, “din adamlarının antisemitizme hizmet eden bu tür temelsiz nefret söylemi çağrılarından vazgeçmeleri” çağrısı yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koro- navirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle seyahat yasağı uygulaması getirdiğini ve İstisna Komitesi aracılığıyla “herhangi bir dine ya da ırka yönelik ayrım gözetmeksizin tarafsız biçimde her gün yüzlerce dosyayı incelediğini” savundu. Omicron varyantı sebebiyle 28 Kasım’da yabancıların ülkeye girişini yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina tedbirleri açıklamıştı. Hıristiyan âleminin kutsal mekânlarının yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesi, Batı Şeria’daki Beytullahim gibi yerler her yıl Noel sezonunda Hıristiyan dünyasından turist akınına uğruyor. İnanç turizmi ve özellikle Noel sezonu, bu bölgede yaşayan Filistinliler için de önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor.

AA

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