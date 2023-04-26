İsrail’den Ezana engel

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yatsı ezanına engel oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Harem-i Şerif’in batı tarafında bulunan Burak Duvarı’nda düzenlenen kutlamalar gerekçesiyle Aksa’nın müezzinini engelleyerek ezanın tamamlanmasına izin vermediği belirtildi. Haberde ayrıca İsrail polisi korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğine işaret edildi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin de Aksa’da bulunan Müslümanlara saldırdığı kaydedildi. Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa’ya sık sık baskınlar düzenliyor. AA

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