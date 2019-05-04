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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 11:32
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, dün 4 Filistinlinin şehit edilmesi ve sınırda 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede gerginlik giderek tırmanıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu sabah Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafındaki birçok bölgede sirenler çaldı.

Roketler nedeniyle yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail basını atılan roketlerin birçoğunun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini yazdı.

Gazze'ya hava saldırısı

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre İsrail'e ait bir savaş uçağı Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisini bombaladı.

İsrail yolları kapattı

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili kapattı.

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda iki Filistinli şehit olmuş, ikisi yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti. 

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze
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