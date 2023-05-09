İsrail’den Gazze’ye saldırı: 12 ölü 20 yaralı

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze’ye düzenlenen son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi. İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır”.

İsrail’in kınanması çağrısı

Fetih ve Hamas hareketleri, İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde işlediği suçların kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hayik ve Hamas Siyasi Ofis Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail ordusu tarafından düzenlenen operasyona ilişkin uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hamas’tan Ebu Merzuk uluslararası topluma İsrail’i kınamaları çağrısında bulunduğu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Şehitlerin kanı Filistin’in kurtuluşunun yolunu açıyor. Liderlerin hedef alınması işgale karşı yaklaşımın doğruluğunun kanıtıdır. Direnişin mesajı kapsamlı ve tek olacaktır, işgalin kınanması ve gitmesinin istenmesi, kurban ile celladın bir tutulmamasıdır”.