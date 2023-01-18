İsrail’den, işine gelmeyene “anlamsız” yaftası

İsrail, 90’dan fazla ülkenin desteklediği bildiriyi “anlamsız” olarak niteledi.

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İsrail, Birleşmiş Milletler üyesi (BM) 90’dan fazla ülkenin imzacı olduğu ve Tel Aviv’in son dönemde Filistin’e uyguladığı yaptırımları reddeden bildiriyi “anlamsız” olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin yanı sıra aralarında Almanya, Fransa, İtalya gibi 27 Avrupa ülkesinin de bulunduğu 90’dan fazla ülkenin imzaladığı bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında Cohen, “Anlamsız açıklamalar ve imzalar, bizim doğru kararlar almamıza, vatandaşlarımızı korumamıza ve geleceğimizi güvence altına almamıza engel olamayacak. Dünyadaki tüm ülkelerin ilgisi, terörü teşvik eden ve Yahudileri öldüren teröristlere ödeme yapan Filistin yönetiminin kışkırtmalarını engellemek üzerine olmalı. İsrail, ilk olarak ve her şeyin üzerinde kendi güvenliğinden sorumludur.” ifadelerini kullandı.

Filistin BM Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımlanan ortak bildiride, “BM üyesi ülkeler olarak uluslararası sistemimizin köşe taşları Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) ve uluslararası hukuka olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

İsrail hükümetinin Filistin halkına, liderlerine ve sivil toplum örgütlerine karşı cezai tedbirler uygulamasından “derin endişe” duyulduğu vurgulanan bildiride, ICJ’den görüş istenmesi üzerine Tel Aviv’in Filistin yönetimine karşı cezai tedbirler uygulamasının kabul edilemez olduğu belirtilmişti.

İsrail’in Filistin’e yönelik yaptırımları

BM Genel Kurulu, 31 Aralık 2022’de Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında “istişari görüş vermesini” isteyen kararı kabul etmişti. İsrail hükümeti ise bu duruma tepki göstermiş ve 6 Ocak’ta Filistin’e yönelik vergi fonlarından yaklaşık 39 milyon doların kesilmesi ve bu paranın Filistinli silahlı grupların saldırılarında hayatını kaybeden İsrailliler için kurulan bir fona aktarılmasını da içeren 5 maddelik yaptırım kararı almıştı.

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