İsrail'den Mescid-i Aksa’da yine tahrik

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Gazze'deki ateşkes yürürlüğe girdi

İsrail, 11 günde 232 Filistinlinin daha katili oldu Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı. AA

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