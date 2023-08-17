İsrail’den Müslüman turiste alçak muamele

ABD’li Müslüman bir sosyal medya fenomeni, turist olarak geldiği İsrail’den ayrılırken havaalanında İsrailli güvenlik güçlerince gözaltına alınması ve çıplak aranmasına ilişkin videosuyla gündem oldu.

Sosyal medya platformu Instagram’da “SQ” adıyla tanınan ABD’li Müslüman içerik üreticisinin İsrail’in Ben Gurion Havaalanı’nda maruz kaldığı “güvenlik önlemi” tepki çekti. Yüz binlerce takipçisi bulunan SQ, havaalanında güvenlik kontrolünden geçerken İsrailli görevliler tarafından 3 saat gözaltında tutulduğunu ve çıplak arandığını söyledi. SQ’nun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, uçağa yetişmeye çalışırken hava yolu firması görevlisiyle tartıştığı görüldü. Görevlinin, “300 kişi uçuş için sizi bekliyor” diyerek kendisine çıkışmasına tepki gösteren SQ, “Git bunu İsraillilere söyle. Beni onlar gözaltına aldı. 300 kişi bekliyorsa bu benim suçum değil. Bana böyle saygısızlık yapamazsın.” dedi.

AA

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