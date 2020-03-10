İsrail’den silah ihracatı rekoru

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) hazırladığı rapora göre 2015-2019 döneminde dünya çapında silâh satışları bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 5,5 oranında arttı, ABD ve Fransa ilk beş silâh ihracatçısı ülke arasında ihracatını en çok artıran ülkeler oldu.

Sputnik’in aktardığına göre en büyük 10 silâh ihracatçısı listesine ilk kez Güney Kore girdi, bu ülkenin silâh satışları 2010-2014 dönemine göre yüzde 143 artış gösterdi. İsrail’in silâh ihracatı da yüzde 77 artarak rekor seviyelere ulaştı. 2015-2019 döneminde Ortadoğu’ya (Batı Asya) silâh teslimatlarının yüzde 61 oranında arttığı belirtilen raporda, dünya silâh ihracatının yüzde 35’inin yapıldığı bu bölgeye en çok silâh satan ülkelerin Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Çin olduğu ifade edildi.

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