İsrail’den sivil katliamı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki insanî durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Basal, “İsrail, yüzlerce sivili barındıran evleri herhangi bir ön uyarı olmaksızın hedef alan rastgele bombardıman politikaları uyguluyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki aydır devam eden saldırılarında işlediği suçlar, soykırımın başlangıcından bu yana en kanlı olanları” ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının “tüm bir ailenin yok edilmesine ve sokaklarda hareket eden herkesin hedef alınmasına” yol açtığını aktaran Basal, yaşananları “sistematik bir etnik temizlik” olarak nitelendirdi. AA

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