İsrail’den, UCM’nin kararına temyiz başvurusu

İsrail, UCM’nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında “Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan” ötürü çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

AB: Tüm üye ülkeler UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine uymakla yükümlü

UCM'nin Netanyahu tutuklansın emri hukuk için "nadir bir fırsat" UCM’nin itirazı reddetmesi halinde bunun mahkemenin “İsrail’e karşı önyargılı olduğunu” ortaya koyacağı iddia edildi. UCM, 21 Kasım’da açıkladığı kararda, “Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü” İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. AA

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