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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap soracağız'

19 Mayıs 2021, Çarşamba 21:00
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "sistematik bir devlet terörü" olduğunu belirterek, Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracaklarını bildirdi.

Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosunun İsrail'in saldırılarına ilişkin düzenlediği olağanüstü oturuma görüntülü mesajla katılan Abbas, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasının takipçisi olacaklarını belirterek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "sistematik bir devlet terörü" olduğunu söyledi.

"Halkımıza karşı suç işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız." diyen Abbas, Filistinlilere karşı işlenen suçların uluslararası hukukta "savaş suçu" olarak nitelendirildiğini ve mutlaka bunun hesabını soracaklarını ifade etti.

Kudüs'ün bölgede ve tüm dünyada güven ve istikrar için barışın anahtarı olduğunun altını çizen Abbas, "Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir." dedi.

Abbas, bugün üzerinde durulması gereken şeyin İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırganlığın durdurulması ve işgalin sona ermesini sağlayacak ciddi siyasi bir sürece girmek olduğunu söyledi.

Mahmud Abbas ayrıca uluslararası kabule mazhar ve meşruiyete bağlı ulusal mutabakat hükümeti kurmaya hazır olduğunu vurguladı.

AA

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