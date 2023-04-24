İsrail’den yeni provokasyon

Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları astı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı dikmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “işgal güçlerinin ve bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları astığı” belirtildi.

APAÇIK BİR PROVOKASYON

Bu adımın, uluslararası hukuku ve Cenevre Sözleşmelerini apaçık ihlal ettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, “ayrıca bu saldırganlığın Filistinlileri ve Müslümanları tahrik etmeyi amaçlayan apaçık bir provokasyon olduğu” vurgulandı. Açıklamada, İsrail’in, Harem-i İbrahim Camisi’nin tarihi ve kültürel kimliğini değiştirme çabasının, “hırsızlık ve Yahudileştirme” projelerinin bir parçası olduğu ifade edilerek, ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarından, bu uygulamaları kınaması, tarihi yerlerin ve ibadethanelerin Yahudileştirilmesi eylemlerini takip etmesi ve bu uygulamalara derhal son verilmesi için İsrail hükümetine baskı yapması istendi.