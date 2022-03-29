İsrail’den yine Aksa tahriki

Filistinli gruplar, İsrail’in, Yahudi yerleşimcilere ramazan ayında da Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme izni vermesine tepki göstererek, bunun bölgede patlamanın fitilini ateşleyeceğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, Tel Aviv yönetiminin, Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında da Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme izni vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu karar, Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için Kudüs’e giden Filistinlileri kışkırtma, gerginliği artırma ve çatışma ortamı oluşturma amacı taşıyor.” ifadeleri kullanıldı. Mescid-i Aksa’ya namaz kılmaya gidecek olan tüm Filistinlilere İsrail’in planlarına karşı dikkatli olma ve bu planlarla mücadelede tek vücut olma çağrısında bulunuldu. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de Lübnan’ın El-Meyadin kanalına yaptığı ve Hamas’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail’in kararına tepki gösterdi.

AB, İsrail’i uyardı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin artmasının, gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulundu. AB Filistin Toprakları Temsilciliğinden yapılan açıklamada, önceki gece Batı Şeria’da bazı Filistinlilerin, İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından yaralandığı, araçlarının kundaklandığı, dükkanlarına zarar verildiği belirtildi. Açıklamada, Yahudi ve Hıristiyan bayramlarına da denk gelen Ramazan ayı öncesi şiddet eylemlerinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

