İsrail’den yine bebek katliamı

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından (İHA), Han Yunus’un batısındaki Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açıldı. Saldırıda 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Han Yunus’un batısındaki Hamed bölgesi ve çevresine yöneldi. Askeri araçlardan, Hamed’deki yeni saldırı noktası yakınında bulunan Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına otomatik silahlarla ateş açıldı. Gazze - aa

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Soykırımı durdur, İsrail’e yardımı kes

ABD’de Demokrat Parti Kongresine ev sahipliği yapan Chicago kentinde toplanan binlerce Filistin destekçisi gösterici, “Gazze’de soykırımın durması”, “ABD’nin İsrail’e yardımını kesmesi” için yürüdü. ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 günlük Demokrat Parti Kongresi Chicago’da başladı. ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrenin ilk gününe, Chicago caddelerini dolduran binlerce Filistin destekçisi göstericinin yürüyüşü damga vurdu. Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan binlerce kişi, “Gazze’de soykırımı durdurun”, “Soykırımcı Joe” ve “Özgür Filistin” şeklinde sloganlar attı.

Chicago - aa