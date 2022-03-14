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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

İsrail devlet kurumlarının sitelerine siber saldırı

14 Mart 2022, Pazartesi 21:30
İsrail Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

İsrail hükümetine ait bazı resmi internet sitelerinin siber saldırıya uğraması sonucu çöktüğü belirtildi.

Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kaynağı bilinmeyen siber saldırılar sonucu Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

Bu saldırının şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, siber saldırının bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığına inanıldığı ancak arkasında kimin olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğünün, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu incelemek için acil durum ilan ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AA

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