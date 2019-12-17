İsrail'e 1 günde 8 kınama

Birleşmiş Milletler TeşkilÂtı Genel Kurulu Siyonist İsrail Rejimi aleyhinde 8 karar çıkartarak bu rejimin girişimlerini kınadı.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu Cumartesi günü Siyonist İsrail Rejimi aleyhinde 8 karar çıkartarak bu rejimin girişimlerini kınadı. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu daha önce de farklı kararlar çıkartarak Siyonist Rejim İsrail’in girişimlerini kınamıştı. Bu kararlarda Gazze’nin karadan, havadan ve denizden kuşatılması, Siyonist yerleşim yerlerinin inşası, Siyonist yerleşimcilerin kışkırtıcı eylemleri, Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve başına buyruk şekilde Filistinlilerin tutuklanması ve yargılanması ayrıca Filistinli mültecilerinin geri dönüş hakları meseleleri vurgulandı.

İsrail kararları umursamıyor

Dikkat çeken bir diğer noktada, “Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu’nun Siyonist Rejim aleyhinde birçok karar çıkarmasına rağmen bu kararların uygulanmasının zorunlu olmamasıdır. Siyonist Rejim ise bu zafiyetten yararlanıp Amerika’nın da destekleri sayesinde BMT Güvenlik Konseyi 2016 Aralık ayında alınan 2234 kararı açıkça ihlal edip genel olarak da Genel Kurul kararlarını aldırmamaktadır” bilgisi yer alıyor.

Filistin’e karşı işlenen suçlar örtbas ediliyor

İsrail rejimi aleyhinde alınan kararlarda önemli olan noktalardan biri şöyle, “Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu’nun Güvenlik Konseyinde özellikle de Amerika tarafından devamlı olarak kullanılan veto hakkı Filistin-İsrail çatışmasına âdil bir yaklaşımın yolunda engel oluşturuyor. Böylece Siyonist Rejim’in Filistin halkına karşı işlediği cinayetler de örtbas edilmeye çalışılıyor. Genel Kurul’da ise veto hakkı diye bir şey olmadığından çoğunluğun oyları ile kararların alındığından dolayı Amerika gibi kimi ülkeleri seçmeli ve siyasî bakışları Siyonist Rejim aleyhinde kararların alınmasına engel oluşturamıyor” Bu kararlarda göze çarpan diğer nokta ise şöyle, “Çoğu ülkelerin Filistin-İsrail çekişmesi ve çatışmasına olan bakışının Amerika yaklaşımına karşı olmasını göstermesidir. Amerika hükümeti Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde İsraillilerin yerleşim yerleri inşa etme faaliyetlerini, Siyonistlerin Kudüs’e olan hâkimiyetlerini, Suriye’nin Golan tepelerine olan hâkimiyetini tanıdığı halde çoğu ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu’nda Siyonist karşıtı kararlara onay vererek Siyonistlerin yerleşim yerleri inşası ve işgal topraklarında hâkimiyetini tanımayarak bu yaklaşıma da ciddî şekilde karşı çıkmışlardır.”