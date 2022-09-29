"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

29 Eylül 2022, Perşembe 19:25
Filistin’de bir araya gelen çeşitli insan hakları kuruluşlarının temsilcileri, İsrail’in “Apartheid” rejiminin sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

Aralarında İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Uluslararası Federasyonu’nun (FIDH) yetkilileri, Filistinli sivil toplum kuruluşu (STK) El-Hak’ın Ramallah’taki merkezinde basın toplantısı düzenledi.  Toplantıya HRW Program Direktörü Sari Bashi, Af Örgütü’nün Kampanya ve Hukuk Direktörü Nathalie Godard, FIDH’in Onursal Başkanı Suheyr Bilhasen, FIDH Yardımcı Direktörü Alexis Deswaef ve El-Hak’ın Genel Direktörü Şavan Ceberin katıldı.  İnsan hakları kuruluşlarının yetkilileri, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail’in 18 Ağustos’ta Filistinli STK’nın ofislerini “terör örgütü listesine alındıkları” gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurmasını, “Eleştirel faaliyetleri durdurma ve Filistinlileri daha fazla susturma girişimi” olarak değerlendirdi. 

Uluslararası toplum harekete geçmeli

Açıklamada, söz konusu STK’ların, “istismarcı ve sürekli işgale, toprak ilhakına, dokunulmazlığa ve Apartheid rejimine karşı” Filistinli ortaklarıyla dayanışmak ve Filistin sivil toplumuna verdiklerini desteği göstermek için bir araya geldiği vurgulandı.  “Apartheid” ve zulmün, insanlığa karşı suçlar olarak cezalandırılma kapsamında olduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yargı yetkisine girdiğine işaret edilen açıklamada, “Dünya devletleri, Filistin’deki insan haklarını korumak ve İsrail’in apartheid rejimini ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir.” denildi. Burada konuşan Af Örgütü yetkilisi Nathalie Godard, İsrail’e, Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yönelik “terörizm” suçlamasını kaldırma çağrısı yaparak, “Filistin sivil alanının bastırılması apartheid sisteminin bir parçasıdır.” şeklinde konuştu.

7 STK’nin kapısına mühür vurmuştu 

İsrail ordusu 18 Ağustos’ta, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli STK’nin ofislerini “terör örgütü listesine alındıkları” gerekçesiyle basmış ve bu kurumların kapılarına mühür vurmuştu. İsrail yönetimi, STK’lerin İsrail’de terör örgütü kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına faaliyet yürüttüğü, finansman ve eleman sağladığı gerekçesiyle kapatıldığı iddia edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

    Çiftçi hasatta, iktidar şeker ithalatında

    Altılı Masa’da çatlak ses çıkartmayın

    Öğrenci artıyor, kalite düşüyor

    Enflasyon asgari ücreti eritiyor

    TÜİK’e göre ekonomik güven geriledi

    Altın 1200-1300 bandını görür

    Fındıkta her yıl aynı oyun

    Şimdi de “şeker bağımlılığı”

    Siyasi iktidar yandaşa para aktarmaktan vazgeçmeli

    Hedefimiz açık farkla kazanmak - 6’lı masa Türkiye masasıdır

    AB'den yapay zekalı ürünlere ilişkin yeni kurallar

    ABD'nin Florida eyaletinde 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

    Tanzanya'nın 5 bölgesinde "sağlık alarmı"

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda silahlarıyla yakalandılar

    AB: Rusya'nın referandumlarını tanımıyoruz

    Lindsey Graham: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız

    Nijerya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Irak, İran'a nota verecek

    Bağdat'ta tansiyon yeniden yükseldi: Protestolarda 133 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’ten aynı nakaratlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti
    Şükrü BULUT

    Kimliksiz veya yanlış kimlikle eğitilmiş gençlik üzerine…
    Faruk ÇAKIR

    Muhteşem hayat, muhteşem eser
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürmek değil, barışmak güzeldir
    Sinan Özden

    Âhirzamandaki genç
    İbrahim Aktaşcı

    Buzlar çözülmeden
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, baştan başa gayet manidar bir kitap
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratik süreçler ve sabotajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.