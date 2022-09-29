İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

Filistin’de bir araya gelen çeşitli insan hakları kuruluşlarının temsilcileri, İsrail’in “Apartheid” rejiminin sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

Aralarında İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Uluslararası Federasyonu’nun (FIDH) yetkilileri, Filistinli sivil toplum kuruluşu (STK) El-Hak’ın Ramallah’taki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya HRW Program Direktörü Sari Bashi, Af Örgütü’nün Kampanya ve Hukuk Direktörü Nathalie Godard, FIDH’in Onursal Başkanı Suheyr Bilhasen, FIDH Yardımcı Direktörü Alexis Deswaef ve El-Hak’ın Genel Direktörü Şavan Ceberin katıldı. İnsan hakları kuruluşlarının yetkilileri, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail’in 18 Ağustos’ta Filistinli STK’nın ofislerini “terör örgütü listesine alındıkları” gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurmasını, “Eleştirel faaliyetleri durdurma ve Filistinlileri daha fazla susturma girişimi” olarak değerlendirdi.

Uluslararası toplum harekete geçmeli

Açıklamada, söz konusu STK’ların, “istismarcı ve sürekli işgale, toprak ilhakına, dokunulmazlığa ve Apartheid rejimine karşı” Filistinli ortaklarıyla dayanışmak ve Filistin sivil toplumuna verdiklerini desteği göstermek için bir araya geldiği vurgulandı. “Apartheid” ve zulmün, insanlığa karşı suçlar olarak cezalandırılma kapsamında olduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yargı yetkisine girdiğine işaret edilen açıklamada, “Dünya devletleri, Filistin’deki insan haklarını korumak ve İsrail’in apartheid rejimini ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir.” denildi. Burada konuşan Af Örgütü yetkilisi Nathalie Godard, İsrail’e, Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yönelik “terörizm” suçlamasını kaldırma çağrısı yaparak, “Filistin sivil alanının bastırılması apartheid sisteminin bir parçasıdır.” şeklinde konuştu.

7 STK’nin kapısına mühür vurmuştu

İsrail ordusu 18 Ağustos’ta, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli STK’nin ofislerini “terör örgütü listesine alındıkları” gerekçesiyle basmış ve bu kurumların kapılarına mühür vurmuştu. İsrail yönetimi, STK’lerin İsrail’de terör örgütü kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına faaliyet yürüttüğü, finansman ve eleman sağladığı gerekçesiyle kapatıldığı iddia edilmişti.