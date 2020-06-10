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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail'e bir tepki de Almanya'dan

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:17
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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"İlhak" planı konusunda Tel Aviv yönetimini uyarmak için İsrail'e gelen Bakan Maas, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunun altını çizen Maas, "Avrupa Birliği olarak ilhakın uluslararası hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

İsrail'in "ilhak" planını uygulaması halinde Berlin ve Avrupa Birliğinin (AB) nasıl bir yanıt vereceği konusunda ipucu vermeyen Maas, "Bunun bedelinin ne olacağını ben belirleyemem. AB olarak İsrail ile diyaloğun devam ettirilmesi konusunda hemfikiriz. Bugün İsrail'deki yeni hükümetin planları hakkında bilgi edinmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüm olasılığı uygulanamaz hale gelebilir"

Maas, İsrail'in "ilhak" planından kaygı duyduklarını dile getirirken, söz konusu planın uygulanması halinde Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm olasılığının uygulanamaz hale gelebileceğine dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının bölge için önemli bir dönüm noktası olduğunu iddia etti.

Trump'ın sözde barış planını ABD ile koordineli şekilde sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Ashkenazi, "ilhak" planına Berlin'in nasıl yanıt vereceğine karar vermeden önce İsrail'in nihai kararını beklemesini umduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Maas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile yapacağı görüşmelerinin ardından Ürdün'e geçecek.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

AA

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