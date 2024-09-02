İsrail’e boykot çağrısı

İstanbul’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze’deki katliamın durdurulması için İsrail’e destek veren firmalara boykot çağrısı yaptı.

Kevser Eğitim Vakfının öncülüğünde Eyüpsultan Meydanı’nda “Gazze’de zulme dur demek için hep birlikte” çağrısıyla bir araya gelen aktivistler, İsrail’in durdurulması amacıyla uluslararası kuruluşlar ve Müslüman ülkelere çağrıda bulundu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Süheyl el-Hindi: “İnsanlar ölüme terk edildi. Müslümanlar şehit oluyor ve ümmet-i Muhammed’in yardımlarını bekliyor. Gazze’de ölüm var. Gazze’de katliam var. Gazze’de şehitlerin kanının kokusu var fakat Gazze’de izzet var ve mücadele var.” ifadelerini kullandı.

Boykot ile dik duruyoruz

Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye de Gazze için Müslümanları birlikte hareket etmeye ve İsrail’e destek veren firmaları boykota çağırdı. Gazze ve Filistin’e destek için Müslümanlara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Çalışye, şöyle devam etti: “Müslümanlar olarak elimizden geleni yapmazsak vebal altında kalırız. İslam dünyasını temsil eden tüm devletlere sesleniyorum. Bizler ümmet olarak boykot ve ambargo ile dik duruşumuzu sürekli sürdürüyoruz. Aynı özveri ve dik duruşu İslam devletlerinden de bekliyoruz. Gerek Müslümanlar, gerekse de İslam devletleri olarak siyonistlerle yaptığınız iş ve ticaret onlara fayda sağladığı gibi Filistin davasına zarar verip Gazze’ye ihanettir. Boykot, sadece ekonomik bir yaptırım değildir. Aynı zamanda insan haklarına karşı saygı ve adalet arayışının simgesidir”