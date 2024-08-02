İsrail’e daha fazla baskı çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze’de 2 gazetecinin daha ölmesi üzerine uluslararası kamuoyuna, “gazeteci katliamlarını durdurması için İsrail’e baskı yapma” çağrısını yineledi.

RSF’den yapılan açıklamada, Gazze’deki Şati Mülteci Kampı’ndan yayın yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi’nin İsrail’in saldırısında ölmesine tepki gösterildi. Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin arkadaşı Anas al-Sharif tarafından saldırının hemen ardından yayınlanan görüntülerin, 2 gazetecinin “boş bir yolda izole beyaz bir aracın içindeyken doğrudan bir saldırı” ile öldürüldüğünü gösterdiği belirtildi. RSF Kampanya Direktörü Rebecca Vincent, 2 Al Jazeera çalışanının ölümüyle İsrail’in Gazze’de gazetecilere yönelik işlediği suçlara bir yenisinin eklendiğini ifade etti. Vincent, İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik “savaş suçu teşkil eden” şiddetini derhal durdurmasını istedi. Vincent, Gazze’de gazetecilerin güven içinde işlerini yapabilmeleri ve hayatını kaybeden gazeteciler için adaletin sağlanması adına uluslararası kamuoyunu, İsrail üzerindeki baskısını artırmaya çağırdı. RSF’ye göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 120’den fazla gazeteci İsrail güçleri tarafından öldürüldü. AA

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