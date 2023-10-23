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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail’e destek, daha fazla katliama yeşil ışık yakmaktır

23 Ekim 2023, Pazartesi 18:17
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında verilen uluslararası desteğin, “daha fazla kan dökmek için yeşil ışık yakılması” anlamına geldiğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Filistin’deki büyükelçi, konsolos ve temsilcilerden bazılarıyla Ramallah’taki ofisinde bir araya geldi. Filistin Başbakanı, “Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının; tehcir ve bölgeye karadan saldırı planlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze Şeridi’ne tıbbi ve yardım malzemelerinin girişini engellememesi için İsrail’e baskı oluşturulmasında tek cephe olma ve harekete geçme” konusunda, uluslararası topluma, dost ve kardeş ülkelere çağrıda bulundu. “İşgalin sona ermesi, iki devletli çözümün uygulanması, Filistin devletinin kurulması” için etkili siyasi bir sürecin ortaya konularak başlatılması gerektiğini vurgulayan Iştiyye, “Gazze Şeridi’ndeki halkımızı tehdit eden büyük bir insani felaketin önüne geçmek için sağlık ve yardım malzemelerinin bölgeye girişi ve saldırıların durması önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

AA

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