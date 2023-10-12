BM, Salı gecesi itibarıyla Gazze’de 260.000’den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Gazze’de Waad al-Mughrabi Rimal’deki evinin yanındaki yıkılmış binaya bakarken, “21. yüzyılda elektrik ve su olmadan yaşadığımızı hayal edebiliyor musun? Bebeğimin bezleri bitti ve sadece yarım şişe süt kaldı. İsrail’e saldıran benim çocuğum muydu?” dedi. İnsanlar ayrıca Refah sınır kapısını kullanarak Mısır yoluyla Gazze’den kaçamadılar. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, genellikle günde yalnızca 400 kişinin giriş ve çıkışına izin verildiğini, ancak Pazartesi ve Salı günü İsrail’in hava saldırılarının Filistin tarafındaki giriş kapısını vurarak tüm geçişleri durdurduğunu söyledi. Bazı Gazzeliler bodrumlara sığınmayı tercih ediyor, ancak yukarıdaki binanın çökmesi durumunda içeride mahsur kalma riskiyle karşı karşıyalar. Pazartesi gecesi yaklaşık 30 aile tek bir bodrum katında mahsur kaldı. BBC Türkçe’nin haberine göre Rimal sakini Muhammed el-Mughrabi, “Daha önceki savaşlarda şehrin bu kısmı İsrail sınırındaki bölgelerde yaşayanlar için güvenli bir sığınaktı” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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