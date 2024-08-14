İsrail’e silah satışını durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığının, İsrail’e 20 milyar dolarlık yeni silah satışına onay vermesi Amerikan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini topladı.

ABD Kongresinin Filistin asıllı milletvekili Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’nin söyledikleri ve ABD’nin yaptıkları” yazan ve silah satışına gönderme yapan bir paylaşımda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu silah satışına ilişkin açıklamasının altında tepkilerini dile getiren çok sayıda kullanıcı, bu satışın Gazze’deki İsrail saldırılarını desteklemek olduğunu belirtti. ABD’den İsrail’e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı. Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu. AA

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