İsrail’e ticarete Filistin üzerinden devam

İsrail basını Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sürdürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı.

Satışı yasaklanan 54 kalem ürünün önceleri Yunanistan üzerinden gönderildiğini belirten Globes gazetesi daha ekonomik olduğu için Filistin bölgesinde kurulan şirketler aracılığıyla ihracat yapıldığını yazdı. İsrail basını Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sürdürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı. Karar gazetesi de İsrail basınında çıkan haberi manşetine taşıdı.

Karar gazetesinde yer alan haber şöyle: TİM verilerini kaynak gösteren Globes gazetesi Türkiye’nin Filistin’e ihracatının Temmuz ayında geçen yıla göre 12 kat arttığını yazdı. Gazete kısıtlama gerilen 54 kalem ürünün Filistin’e gönderiliyormuş gibi yapılarak İsrail’e satıldığını iddia etti. Temmuz ayında Filistin’e çimento ihracatının yüzde 463 bin, çeliğin yüzde 51 bin, madenin yüzde 35 bin ve otomotivin yüzde 5 bin arttığını belirten gazetenin haberine göre, İsrailli ithalatçılar Türkiye’de iş yaptıkları şirketlerden ürünleri yüzde 5-8 komisyon ödedikleri Filistinli aracılar üzerinden alıyor. Gazete Yunanistan’ın Pire Limanı’na boşaltılan malların sonra yine gemilerle İsrail’e gönderilerek ambargonun kırıldığını yazdı.



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Zorlu Enerji’den İsrail’e ucuz elektrik

İsraİl basınında yer alan habere göre Zorlu Enerji’nin iştirakı Dorad, İsrail ordusuna ait üslere “ucuz” elektrik sağlıyor. İsrailli The Jerusalem Post haber sitesi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üslerine elektrik sağlayan Dorad Energy ile IDF arasındaki anlaşmanın yenilendiğini yazdı. Haberde, Dorad Energy’nin yüzde 25 hissesinin Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji’ye ait olduğuna dikkat çekildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına yansıyan haberde, Türkiye’de nisan ayında alınan İsrail’le ticareti kesme kararına karşın, İsrail Savunma Kuvvetleri üslerine elektrik sağlayan ve yüzde 25 hissesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ‘Erdoğan’a yakın Türk bir iş insanına ait olan’ Dorad Energy ile IDF arasında yapılan sözleşmenin uzatıldığı belirtildi.