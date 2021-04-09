İsrail’e UCM tepkisi

09 Nisan 2021, Cuma 16:33
Merkezİ İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail hükümetinin, işgal altındaki Fi- listin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliği yapmamasının sorumluluktan kaçma göstergesi olduğunu bildirdi.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’e karşı soruşturma açma yetkisi olmayan UCM ile iş birliği yapılmayacağı yönündeki açıklamalarına Euro-Med’den tepki geldi. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, “İsrail bu kararı, savaş suçları ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek ihlâller işlediğini bildiği için almıştır. Uluslar arası soruşturmalar konusunda iş birliği yapmama kararı sorumluluktan kaçmanın göstergesidir.” ifadesi kullanıldı. Başbakan Netanyahu’nun, Savunma Bakanı Benny Gantz, Başsavcı Avichai Mandelblit ve güvenlik teşkilâtındaki üst düzey yetkililerle 8 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda, UCM Savcısı Fatou Bensouda’ya İsrail’e karşı soruşturma açma yetki- si olmadığının ve İsrail’in bu bağlamda UCM ile iş birliği yapmayı reddedeceğinin iletilmesine karar verilmişti.
AA
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