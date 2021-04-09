İsrail’e UCM tepkisi

Merkezİ İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail hükümetinin, işgal altındaki Fi- listin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliği yapmamasının sorumluluktan kaçma göstergesi olduğunu bildirdi.

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