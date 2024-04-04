İsrail’e yaptırım uygulayın

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi’nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail’e karşı yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Kahire el-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Filistin’in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, Birliğin olağanüstü toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, “İsrail’i, Refah’a saldırıları ve bunun bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan üzerindeki yansımaları konusunda uyarıyoruz” dedi. “İsrail’in uluslararası hukuka uymayı reddettiğini ve ramazan ayı boyunca Gazze’deki yangını durdurmadığını” vurgulayan Akluk, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi’nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail’e karşı yaptırımlar uygulamaya” çağırdı. AA

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