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14 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İsrail etnik temizlik yapıyor

14 Ekim 2023, Cumartesi 20:32
ABD Kongre’sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze’de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını “etnik temizlik” olarak niteledi.

Omar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinlinin 24 saat içinde evlerini terk etmeleri talebini eleştirdi.  “Bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılması etnik temizliktir.” ifadesini kullanan Omar, BM’nin durumun “imkansız” ve “yıkıcı insani sonuçlar doğuracağı” ikazını hatırlattı. Omar, “Kaybedilen binlerce Filistinlinin yaşamını ve tehlikede olan milyonları görmezden gelmeyi bırakmalıyız” değerlendirmesinde bulunarak, bunu durdurmak için tüm diplomatik araçların kullanılması gerektiğini vurguladı. 

Ortak insanlığımız bunu durdurmamızı talep ediyor

X hesabından yaptığı ikinci açıklamada da Omar, bölgedeki pek çok Filistinlinin zaten yaralı, yerinden edilmiş ve hasta olduğunu veya böyle olan aile üyelerine baktığını belirterek, 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesinin “imkansız” ve “anlatılamaz bir insani krize yol açacağını” aktardı. Omar, öte yandan İsrail tarafından Gazze’nin elektrik ve iletişimi kesildiğinden duyurunun herkese ulaşmadığını, yolların bombalanması ve birçok aracın yakıtının bitmesi sebebiyle de çoğu kişinin kaçmasının imkansız hale geldiğine dikkati çekti. İnsanlar evlerini terk etmeyi başarsa bile güney Gazze’de ilave 1,1 milyon insanı kaldıracak altyapı olmadığının altını çizen Omar, “Bir milyondan fazla sivilin kitlesel olarak sınır dışı edilmesi, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Ortak insanlığımız bunu durdurmamızı talep ediyor.” ifadelerini paylaştı. İsrailli yetkililer, devam eden hava bombardımanlarına ve olası kara harekatına karşı Gazze’nin kuzeyinde yaşayan bir milyondan fazla Filistinliden evlerini terk etmelerini istemişti.

AA

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