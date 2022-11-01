İsrail, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da “ruhsatsız” yapıldığı iddiasıyla Filistinlilere ait 2 evi yıktı.
Yıkılan evin sahibi Azzam Cabir, İsrail ordusunun, 3 iş makinesi eşliğinde El Halil kentinin doğusundaki El-Buk’a Mahallesine baskın düzenleyerek, burada inşaat aşamasındaki villasını ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığını söyledi. Cabir, yıkılan yerin toplam 700 metrekarelik 3 katlı bir villa olduğunu ifade etti. El Halil kentindeki sivil toplum örgütü Koruma Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur da İsrail ordusunun, El Halil kentine bağlı Yatta beldesinin doğusunda yapım aşamasında olan 170 metrekarelik bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığını belirtti.
AA