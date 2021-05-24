İsrail, Filistinlileri öldürmeye, gözaltına almaya ve tahrik etmeye devam ediyor

İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, vefat etti. Ayrıca İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi. Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 24, Batı Şeria'da da 17 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Filistinli sayısının önümüzdeki kısa süre içinde artabileceğine dikkati çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. AA

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