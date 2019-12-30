İsrail, Filistinlilerin oy kullanma talebine cevapsız kaldı

Yedioth Ahronoth Gazetesi’nin haberine göre, İsrail yönetimi, üst düzey birimlerde yapılan tartışmaların ardından, Kudüs’teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin verilmesi konusunda Filistin yönetiminden yapılan talebe olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermeme kararına vardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in söz konusu kararının yeni bir şey getirmediğini söyledi. Ahmed, Filistin yönetiminin bu karara vereceği cevaba ilişkin konuşmak için erken olduğunu ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Aralık’ta, İsrail’in, Kudüs’teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti. AA

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.