İsrail fırsatçılık yapıyor

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dünyanın Ukrayna’daki savaşla meşgul olmasından dolayı Filistinlilere yönelik sahadaki infaz operasyonlarını arttırdığını söyledi.

Filistin hükümeti resmî internet sitesinden açıklama yapan İştiyye, işgal altındaki Kudüs’te Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İştiyye, İsrail’in Ukrayna’daki savaştan istifadeyle işgal ettiği topraklarda sahada açıkça infaz operasyonları yapması konusunda uyarıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ebu Dis Mahallesi’nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli çocuk vefat etmişti. AA

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