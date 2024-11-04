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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail gazetecilere de düşman

04 Kasım 2024, Pazartesi 02:47
FİLİSTİNLİ GAZETECİLER SENDİKASI, İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDE 7 EKİM 2023’TEN BU YANA ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİN, DÜNYADA BİR YIL İÇİNDE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN SAYISININ İKİ KATINDAN FAZLA OLDUĞUNU BELİRTTİ. GAZZE’DE BİR YILDA 183 GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI. BM, BASIN MENSUPLARININ KORUNMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

İsrail’in Gazze’de bir yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı olduğu ortaya çıktı. Sendika, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Kasım olarak ilan edilen Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı. “İşgal (İsrail) güçlerinin Gazze Şeridi’nde Filistinli gazetecilere karşı gerçeğin tanıklarını öldürmek amacıyla sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği katliamlar cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “İsrail işgal ordusu, Gazze’de bir yılda 183 gazeteciyi öldürdü; bu, dünya çapında her yıl öldürülen gazeteci sayısının yaklaşık iki katı.” bilgisine yer verildi.

Katillerden hesap sorulsun

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze’de basına ve insanlığa karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamların, medya tarihinde gazetecilere yönelik en büyük ve en menfur katliam olarak kabul edildiği belirtilerek, dünyadaki ülke ve kuruluşlara, “gazeteci katillerinden hesap sorulması, yargılanması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi için acil önlem ve kararlar alma, bağlayıcı ve caydırıcı yasal mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuldu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde 183 gazetecinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Basın mensuplarının korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulunmuştu. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, dün yaptığı açıklamada, 2013’ten bu yana dünya çapında 900 gazetecinin öldürüldüğünü, bunun da yılda ortalama 82 gazeteci anlamına geldiğini ifade etmişti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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