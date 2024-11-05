İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail’in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze’nin kuzeyinde “50’den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini” belirtti.

Russell yazılı açıklamasında, “Sadece son 48 saatte, yüzlerce kişinin barındığı iki binanın yerle bir olduğu Cibaliya’da 50’den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi.” ifadesini kullandı. İsrail’in uluslararası insancıl hukuku defalarca çiğnediğine işaret eden Russell, söz konusu saldırılarla bölgenin çıkmaza sürüklediğini vurguladı. AA

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