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10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail, Gazze’de 69 bin konutu tamamen yıktı

10 Ocak 2024, Çarşamba 00:30
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 69 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi. Gazze’deki hükümete bağlı basın ofisinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 94 gündür Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 94 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 kişinin öldürüldüğü, yaklaşık 59 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerden 326’sının sağlık çalışanı, 45’inin sivil savunma personeli ve 112’sinin gazeteci olduğu bilgisine yer verildi. Saldırılarda enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan 7 bin kişinin olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin şu ana kadar en az 99’u doktor ve sağlık personeli, 10’u gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.  İsrail’in saldırılarında Gazze Şeridi’nde, 290 bin konut, 295 eğitim kurumu ve 240 caminin kısmen, 69 bin konut, 138 cami, 134 hükümet binası, 95 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı. 

400 bin kişi hasta oldu

Gazze Şeridi’nde 2 milyon Filistinlinin yüzlerce sığınma merkezinde çok zor şartlarda yaşadığı, bunların tamamının acil yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, süren sorunlarının kökten çözülmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1,8 milyon Filistinliden 400 bininin bulaşıcı hastalıklara yakalandığı bilgisine yer verildi.

AA

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