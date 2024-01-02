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3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail Gazze’de çamura batıyor

02 Ocak 2024, Salı 23:13
İsraİl ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, ordunun, “savaşın hedeflerinden uzaklaştığını ve Gazze’de giderek çamura battığını” ifade ederek, “savaşın gidişatının yeniden değerlendirilmesi” çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail Maariv gazatesinde yer alan yazısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını değerlendirdi. Savaşlarda eylem planının yeniden gözden geçirilmesi gereken aşamalar olduğunu ve şu anda bu aşamada olunduğunu kaydeden Brick, bugünün orduya çabaladığı hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkça gösterdiğini aktardı.

Brick, ordunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti: “Hamas, Refah’ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu’daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas’ı orada yok etmek mümkün değil.”

AA

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