İsrail: Gazze'de zaferden uzağız

İsrail ordusundaki subaylar, 10 ayı aşkın süredir saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde “zaferin halen uzak olduğuna” inanıyor.

İsrail’deki Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye hitaben yazdığı mektubu yayımladı. İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin “Gazze’de zaferin yakın olduğu” yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, “Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yanlış beyanat

Gazze’deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda “insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına” sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda “zafere yakın oldukları” yönünde beyanat veriyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

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Gazze için acil çağrı

Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT), Gazze’de 10 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın durması için acil toplantıya çağırdı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Arap Birliği ile İİT’yi acil toplantıya çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, 11 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi’nde alınan kararların (Gazze’deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail’i, Gazze’de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.