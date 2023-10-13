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İsrail, Gazze'den ayrılmak zorunda kalan sivillerin konvoyunu da vurdu: En az 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var

13 Ekim 2023, Cuma 23:33
İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi öldü.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

 

Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.

Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

BM: Gazzeli sivilleri tam kuşatma altında olan bir alana taşımak çok tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapalı oturumla Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağını BM Güvenlik Konseyi öncesinde basına açıklamada bulundu.

Gazze'deki durumun iyice kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, "Hamas'ın korkunç terör saldırısının 1200'den fazla kişinin can kaybına yol açtığını", bunun ardından da Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanın başladığını ifade etti.

Guterres, bunun Gazze halkının tümünü "acı ve kaos"a sürüklediğini belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır. Uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli. Siviller korunmalı ve kalkan olarak kullanılmamalı." dedi.

Bölgedeki liderlerle irtibat halinde olduğunu ifade eden Guterres, Gazze'ye insani yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini kaydetti.

BM personeli ve ortaklarının Gazze halkına yardım sağlamak için kesintisiz çalıştığını belirten Guterres, "Gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana 1,1 milyon kişiyi taşımak çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün değil." ifadesini kullandı.

Guterres, şiddete yol açan suçlayıcı ve dışlayıcı söylemlerin hiçbir zaman kabul edilemez olduğuna da işaret ederek, her türlü nefret söylemine karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, "Bu uluslararası toplumun bir araya gelerek sivillerin korunmasını sağlama ve bitmeyen döngü ve yıkıma kalıcı bir çözüm bulma zamanı." diyerek sözlerine son verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti.

AA

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