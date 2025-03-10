İsrail, Gazze'nin elektriğini de kesecek

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı. Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi. İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti. Hamas'tan, İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesme kararına tepki: Elektrik Ekim 2023'ten beri kesik Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde elektriği, saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana kestiğini belirtti. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurmasına ilişkin, açıklama yaptı. Kasım, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk gününden itibaren fiili olarak bölgede elektriği kesti." dedi. Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'in bu tutumuyla tüm uluslararası yasa ve normları açıkça hiçe sayıp, aç bırakma politikasını kullanarak Gazze'deki soykırımı tamamlamada ısrarcı olduğunu teyit ettiğini vurguladı. Kasım, Arap Birliği Zirvesi'nde alınan "Gazze Şeridi'nin abluka altında tutulmasını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını" reddeden kararların uygulanması çağrısında bulundu. AA

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