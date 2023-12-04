İsrail Gazze’ye 10 dakikada bir hava saldırısı gerçekleştirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana 10 bin hava saldırısı düzenlediğini açıklarken bunun günde ortalama 196 bombardımana denk geldiği ortaya çıktı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde 10 bin noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Gazze’yi işgalinde görev alan kara birliklerinin de hava kuvvetlerinin hedef belirlemesinde koordinasyon görevi üstlendiği aktarıldı. İsrail ordusu, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki çatışmalara bir haftalık verilen “insani ara” dışında Gazze’ye aralıksız saldırı düzenledi. İsrail ordusunun açıkladığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze’ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500’den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi’ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi. AA

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