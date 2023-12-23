İsrail, Gazze’ye 2 bin kiloluk bombalarla saldırdı

Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleri, 2 bin kiloluk bombaların geride bıraktığı bölgede çapı 12 metrenin üzerinde 500’den fazla krater ortaya çıktığını gösterdi.

ABD’deki bir araştırma, İsrail’in Gazze’ye yüzlerce 2 bin kiloluk bomba attığını ve bunun Vietnam’dan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunu ortaya koydu. CNN ve yapay zeka şirketi Synthetaic’in derlediği verilere göre, İsrail’in Gazze’deki savaşının ilk ayında attığı yüzlerce devasa bombanın çoğu, 300 metreden daha uzaktaki insanları öldürebilecek veya yaralayabilecek kapasitede. Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleri, 2 bin kiloluk bombaların geride bıraktığı bölgede çapı 12 metrenin üzerinde 500’den fazla krater ortaya çıktığını gösterdi. Bu atılan bombalar ABD’nin Irak’ın Musul kentinde IŞİD’e attığı en büyük bombalardan dört kat daha ağır. Silah ve savaş uzmanları, 2 bin kiloluk bomba gibi ağır mühimmatların yaygın şekilde kullanılmasını ölü sayısında önemli etken olarak görüyor.

Vietnam’dan beri görülmedi

Merkezi Washington’da bulunan ve çatışmalarda sivillerin zararını en aza indirmeye odaklanan “CIVIC”in hukuk uzmanı John Chappell, Gazze gibi yoğun nüfuslu bir bölgede 2 bin kiloluk bombaların kullanılmasının, buralarda yaşayan halkın toparlanmasının onlarca yıl alacağı anlamına geldiğini bildirdi. Eski ABD savunma istihbarat analisti ve yine eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail’in Gazze’deki bombardımanının ilk ayındaki yoğunluğunun “Vietnam’dan bu yana görülmediği” görüşünü dile getirdi.