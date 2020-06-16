İsrail, Gazze'yi hedef aldı

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları, topçu ateşi ve hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri noktaların vurulduğunu belirtti. Adraee, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldığını aktardı. KAN, Gazze'den atılan roketin, İsrail'in güneyindeki batı Necef'te (Negev) bulunan Eşkol yerleşim birimine düştüğünü kaydetmişti. AA

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