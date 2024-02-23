İsrail Gazze’yi işgalde kararlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi bakanlarına sunduğu ilkeler belgesinde Filistin Yönetimi’nin adının geçmemesi ya da savaş sonrası Gazze’nin yönetimine katılımın göz ardı edilmesi dikkat çekti.

Times of Israel’in aktardığına göre; belgede İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) “terör faaliyetlerinin yeniden canlanmasını önlemek amacıyla tüm Şerit’te süresiz operasyon özgürlüğünü” koruyacağı belirtildi ve bu orta vadeli bir ilke olarak tanımlandı. T24’ün haberine göre plan, İsrail’in Gazze Şeridi sınırının Filistin tarafında bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmak için zaten yürürlükte olan projesini ilerleteceğini ve bunun “güvenlik ihtiyacı olduğu sürece” devam edeceğini açıkladı. Bu plan, Biden yönetiminin savaş sonrası Gazze’ye ilişkin ilkelerinden biri olan ve Filistin topraklarında herhangi bir küçülme olmayacağını belirten ilkeyle doğrudan çelişiyor. Haber Merkezi

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