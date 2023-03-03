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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

'İsrail güçleri, 26 çocuğu canlı kalkan olarak kullandı'

03 Mart 2023, Cuma 01:47
İsrail güçleri, dün Akabet-ü Cebr Mülteci Kampına düzenlediği baskında bir genç ile kucağındaki çocuğu canlı kalkan olarak kullanmıştı.

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İsviçre merkezli Dünya Çocukları Koruma Hareketi’nin Filistin Şubesi Soruşturma Programı Müdürü Ayid Ebu Kıtayş, İsrail'in 2000 yılından bu yana Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 26 çocuğu canlı kalkan olarak kullandığını belirtti.

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı Akabet-ü Cebr Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında Said Muhammed Husni Şılon (18) ile kucağındaki Ahmed Nasır Şılon'u (2) canlı kalkan olarak kullanması tepkilere neden oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Ebu Kıtayş, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği bu suçları tüm dünyanın görmesi için bu olayın küresel ölçekte gündeme getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası hukukun bunu (canlı kalkan) savaş suçu saydığını ve İsrail Yüksek Mahkemesinin bile 2004'te bunu yasakladığını hatırlatan Ebu Kıtayş, 2000'den bu yana 26 çocuğun canlı kalkan olarak kullandığını dile getirdi.

Ebu Kıtayş, İsrail'in canlı kalkan kullanımını yasaklamasına rağmen bu ihlalin devam ettiğini, bunun da alınan kararın şekilde kaldığını gösterdiğini aktardı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, canlı kalkan kullanımının, İsrail güçleri arasında yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.

Albanese, İsrail güçlerinin Akabet-ü Cebr baskınında canlı kalkan kullanmasını soruşturacağını sözlerine ekledi.

İsrail ordu güçleri ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 1 Mart'ta Akabet-ü Cebr Mülteci Kampında bir eve baskın düzenlemişti. Baskında gerçek mermiyle ciddi şekilde yaralanan 22 yaşındaki Mahmud Cemal Hasan Hamedan hayatını kaybetmişti.

İsrail güçlerinin, baskın sırasında Husni Şılon'u kucağındaki Nasır Şılon ile birlikte yaklaşık 1 saat boyunca canlı kalkan olarak kullanması kameralara yansımıştı.

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde yer alan Beit HaArava yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında 27 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Zatara köyünde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Art arda gelişen saldırıların ardından Eriha kentinde silahlı saldırı gerçekleşmiş, İsrail ordusu, kaçan saldırganları yakalamak için Eriha’yı kuşattığını açıklamıştı.

AA

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