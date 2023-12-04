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İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü 2 Filistinlinin naaşlarını alıkoydu

04 Aralık 2023, Pazartesi 12:04
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdüğü, naaşlarını da alıkoyduğu bildirildi. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 256'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü.

İsrail güçleri, söz konusu Filistinlilerin naaşlarını da alıkoydu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 256'ya yükselirken, bu yıl içinde öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 464 oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kalkilya kentinin Kefr Saba Mahallesi'ne baskın düzenleyerek bir evi birkaç saat boyunca kuşattı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açtı, mahalleden çekilirken ise Filistinlilere ait bir araca el koydu.

Olay mahallinde kan izlerinin olduğu aktarıldı.

Cenin kentine 30 askeri araçla baskın

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 30 askeri araçla giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığını anlattı.

Ayrıca İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki birçok belde ve mülteci kampına daha baskın düzenlediği kaydedildi.

AA

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