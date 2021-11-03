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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı

03 Kasım 2021, Çarşamba 16:45
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti kırsalında 9 kişilik Filistinli aileyi evsiz bıraktı.

El-Halil’e bağlı Mesafir Yatta beldesinde Navacia ailesine ait tek katlı ev, Batı Şeria'nın C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Belde sakini Rasim Navacia 140 metrekarelik evde yaşlı bir anne ile 8 çocuğunun yaşadığını aktardı.

Navacia, İsrail güçlerinin yıktığı evde aile efradından birinin de evlilik hazırlığında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail makamlarının, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentinde 5 evin daha "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıkılması için mülk sahiplerine tebligat gönderdiği bildirildi.

Selfit kentine bağlı Kefr Ed-Diyk Beldesi Belediye Başkanı İbrahim İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkım ihtarı gönderilen tüm evlerin C bölgesinde yer aldığını ve yaklaşık 30 kişinin bu evlerde yaşadığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

AA

Etiketler: İsrail, Filistin, ev
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