İsrail güçleri, Nablus'a baskın düzenledi: 3 ölü , 1'i ağır 3 yaralı

İsrail güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, akşam geç saatlerde buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde kampa baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kampta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Bilal Zeytun, Fethi Ebu Rızk ve Abdullah Ebu Hamdan isimli 3 Filistinlinin öldüğü, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı bilgisi geçildi. İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayına ait ambulansların kampa girmesine engel olduğu ifade edildi. AA

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