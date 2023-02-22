İsrail güçleri, Nablus'a baskın düzenledi: 9 Filistinliyi öldürdü, 6'sı ağır 102 Filistinli yaralandı!

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında 9 Filistinlinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi. 2 gazeteci yaralandı Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi. Bölgede İsrail güçlerinin baskını sonrası olaylar devam ediyor. AA

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